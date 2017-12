Schönheit, Wirtschaftlichkeit und Innovationskraft

Zukunftsvision

Der Sonderpreis ging an zwei Brüder aus dem Mühlviertel: Rudolf und Johann Aschauer von UNO Wohnen punkteten zwei Doppelhäuser in Baumgartenberg, die mehr Energie erzeugen als in ihnen verbraucht wird. "In zehn, zwanzig Jahren wird es Standard sein, dass das Haus von selbst genug oder sogar mehr Energie erzeugt", ist das Duo sicher.