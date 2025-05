Hinter Wäscheständer vor der Polizei versteckt

Der mehrfach einschlägig Vorbestrafte wurde zuletzt bedingt aus der Haft entlassen und steht jetzt im dringenden Verdacht, am 13. Mai 2025 am Gehsteig vor einem Geschäft in Bad Ischl einen Salzburger (19) attackiert zu haben. Scheinbar ohne Anlass soll er dem 19-Jährigen drei wuchtige Faustschläge ins Gesicht versetzt haben, was zu schweren Verletzungen geführt hätte.