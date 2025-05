Silent Disco und Adrenalin pur am Wochenende in OÖ

Jede Menge Abwechslung steht am Wochenende in OÖ auf dem Programm: Genießer kommen beim Kulinarikfestival in und um Steyr auf ihre Kosten. In Traun strapaziert Berni Wagner mit „Monster“ die Lachmuskeln. Wer lieber Lust auf Party und gute Musik hat, der ist bei der Silent Disco Beachtour in Linz genau richtig. Action pur gibt’s beim Merkur Linzathlon, wenn Sportler bis zu 25 Hindernisse bewältigen.