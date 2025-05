Stefan Kaineders neue Idee für Natur und Umwelt

Aber wer entscheidet, wer Flächen aus diesem Pool bekommt? Die Wissenschaftlerin setzt in ihrem Werk auf die Schaffung eines Vereines, in dem Vertreter aus der Beamtenschaft, Energiekonzerne sowie ÖBB, Land oder Asfinag sitzen. Die Gemeinschaft würde sozusagen als Vermittler bereitstehen. Konkret würden die Ersatzflächen dann verkauft oder gegen andere eingetauscht werden, so die grüne Idee. RL