Bau der umstrittenen Freileitung rückt immer näher

„Das Umspannwerk sorgt für eine sichere Stromversorgung aller Bad Leonfeldner und der vielen Betriebe“, so Bürgermeister Thomas Wolfesberger (VP). Die Standortwahl habe sich eigentlich von selbst ergeben – einerseits weil er sich genau an der Grenze der beiden Netze von Linz AG und Netz Oberösterreich befindet und Umspannwerke auch aus wirtschaftlichen Gründen nur in der Nähe von Stromleitungen errichtet werden sollten.