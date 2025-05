Katzenschwemme durch zahnloses Kastrationsgesetz

Seit 20 Jahren gilt in Österreich die Kastrationspflicht für Katzen, seit 2016 ist sie auch für Katzen in bäuerlicher Haltung verpflichtend. Und dennoch: In fast allen Tierheimen in Oberösterreich gibt es eine Schwemme an unkastrierten Fundkatzen bzw. Katzenbabys. Diese sind meist in körperlich erbärmlichem Zustand: abgemagert, krank und ungepflegt.