Ex-Sträfling verübte nach Entlassung 70 Einbrüche

Ein wegen Eigentumsdelikten mehrfach einschlägig vorbestrafter 59-Jähriger aus St. Pölten – er hatte in der Vergangenheit bereits mehrjährige Haftstrafen verbüßt und war zuletzt im Mai 2024 aus der Justizanstalt entlassen worden – ist dringend verdächtig, bis einschließlich Jänner in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich mehr als 70 Einbrüche, ausschließlich in Firmenobjekte, verübt zu haben.