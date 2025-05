100 Einsätze bei Attentat und Weihnachtsfeier

2007 in OÖ eingeführt

Das „First Responder“-System wurde 2007 in Oberösterreich vom Roten Kreuz eingeführt – vor allem, um bei Notfällen in entlegenen Gebieten, wohin die regulären Rettungsautos lange brauchen, rasch kompetente Ersthelfer vor Ort zu haben. Sanitäter, die in der Region leben, haben Notfallausrüstung dabei und sind immer alarmierbar. Aktuell sind in Oberösterreich in zehn Bezirken 379 „First Responder“ abrufbereit und haben im Vorjahr 1388 und heuer schon 636 Einsätze absolviert.