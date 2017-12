GB: Mann wollte Tore zu US-Airbase durchbrechen

Auf der Royal Air Force Station Mildenhall (kurz RAF Mildenhall), einem von den U.S. Air Forces genutzten britischen Militärflugplatz in der Grafschaft Suffolk, ist es am Montag zu einem Zwischenfall gekommen: Englischen Medienberichten zufolge wollte ein Mann mit einem Auto die Tore durchbrechen. US-Soldaten schossen demnach auf das Fahrzeug und nahmen den Täter fest.