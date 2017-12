Mädchen sollen Kokain mit Sex bezahlt haben

Polizisten haben in Salzburg einen 37-jährigen Drogenhändler verhaftet. Der Dealer steht unter Verdacht, an zwei minderjährige Mädchen Kokain weitergegeben und als Gegenleistung sexuelle Leistungen in Anspruch genommen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.