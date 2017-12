Busfahrer mit Messer bedroht

Die zwei Unbekannten stiegen gegen 22.30 Uhr in Puch bei Hallein in den ÖBB Postbus, der ansonsten leer war, ein. Nur wenig später auf Höhe der Haltestelle Raschlwirt schlug einer der Fahrgäste mit dem Nothammer eine Busscheibe ein. Der Lenker hörte natürlich das Geräusch, dachte aber im ersten Moment an einen Reifenplatzer und fuhr deshalb in die nahe Bucht.

Währenddessen ging der zweite Unbekannte auf den Fahrer zu und hielt ihm ein Springmesser an den Hals. "Wo ist Geld, gib mir Geld", forderte er von dem 31-Jährigen. Dieser griff in die Ablage neben dem Fenster, bekam ein Pfefferspray zu fassen und sprühte damit den Angreifer ein. Gleichzeitig öffnete der Lenker die vordere Tür.

Der Täter hielt sich sofort die Hände vor das Gesicht und lief vor Schmerzen schreiend davon. Sein Komplize konnte mit Hilfe des Nothebels die hintere Tür öffnen und rannte auch davon. Beide entkamen ohne Beute. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei sucht zwei Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Sie waren dunkel bekleidet, der Angreifer mit dem Messer trug eine Wollhaube. Beide hatten einen Vollbart. Zeugen rufen bitte 059 133 5100.

Erst Ende November war es zu einem Überfall auf einen Busfahrer gekommen. Zwei maskierte Männer stiegen in die Obus-Linie 7 bei der Endstation Salzachsee in Salzburg-Liefering in das Gefährt ein und forderten vom Lenker Geld. Doch auch dieser reagierte geistesgegenwärtig, öffnete ruckartig seine Plexiglastür und drückte damit die Angreifer - sie hatten offenbar eine Waffe mit - weg. Die Männer flüchteten ohne Beute in den Wald.

Ob ein Zusammenhang besteht oder nicht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Iris Wind, Kronen Zeitung