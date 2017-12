Das hat Türkis-Blau mit Österreichs Medien vor

Jedenfalls soll das "ORF-Gesetz NEU" eine "Weiterentwicklung der Strukturen und Gremien" des Öffentlich-rechtlichen bringen. Was sich die Regierung unter einer "Verschärfung der Transparenzbestimmungen zur Sicherung einer objektiven und unabhängigen Berichterstattung" vorstellt, bleibt vorerst offen und wird die ORF-Mitarbeiter wohl ebenso interessieren wie der Plan, die ORF-Kollektivverträge und -Pensionsregelungen zu harmonisieren". Hinter der Formulierung "mehr 'Airplay' für junge österreichische Künstler und Produktionen" könnte sich die Idee für Quotenvorgaben verstecken.

"Anpassung des Förderwesens" geplant

Was Presse- bzw. Medienförderung betrifft, haben sich ÖVP und FPÖ eine "Anpassung des Förderwesens" vorgenommen. In Zeiten des digitalen Umbruchs "österreichische Identität" in den Medien sicherzustellen, werde "ganz ohne öffentliche Teilfinanzierung nicht möglich sein", heißt es. "Das gilt für alle Mediengattungen." Im Rahmen einer "aktiven Standortpolitik für österreichische Inhalte" wird von einer "stärkeren Zweckbindung von Förderungen" gesprochen: einerseits "für Maßnahmen zur Anpassung an Digitalisierung", andererseits "zur Stärkung journalistischer Qualität", wobei die journalistische Aus- und Weiterbildung hervorgehoben wird. "Geld für Wandel" sei das Motto für Medienförderung. Bei weiteren Fördertöpfen, als Beispiel wird der Film genannt, soll es mehr Übersicht und eine "Straffung" geben. Den Verlegern verspricht das Programm "Rechtssicherheit im Bereich der Zeitungszusteller".