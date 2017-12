Erster Solarzug der Welt rollt durch Ostaustralien

Sonnenlicht ist im heißen Australien nicht gerade Mangelware. Was liegt da näher, als die Kraft unseres Zentralgestirns auch im Verkehr einzusetzen? Eine kleine gemeinnützige Eisenbahngesellschaft im Osten Australiens zeigt, wie es geht. Sie hat am Samstag den weltweit ersten Solarzug in Betrieb genommen.