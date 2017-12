Zwei Linzer Bürgermeister Zeugen bei Prozess

200.000 € "Provision"

Für die Einmietung von Finanzdienststellen sollen ja 200.000 € Bestechungsgelder geflossen sein, an den damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere drei "Begünstigte" so der Anklagevorwurf. Stellvertetend für die Zahler ist hier ist auch Ex-RLB-Generaldirektor Ludwig Scharinger angeklagt, der allerdings aus gesundheitlichen Gründen als nicht verhandlungsfähig begutachtet wurde.



Zwei Linzer Zeugen

Eine Zeitlang (2012 bis 2014) waren wegen der baubehördlichen Wegbereitung des Terminal Towers auch zwei Linzer SPÖ-Politiker Beschuldigte. Hier ging es um den Vorwurf, der damalige Bürgermeister Franz Dobusch und sein damaliger Planungsstadtrat Klaus Luger hätten dazu beigetragen, ein Konkurrenzprojekt zum "Finanz-Turm" im Vorfeld auszubooten. Sie hätten in Aussicht gestellt, das Konkurrenzprojekt in Urfahr durch in Aussichtstellen einer unsachgemäßen Verzögerung eines allfälligen Baubewilligungsverfahrens dafür zu benachteiligen.