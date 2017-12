Erdbeben der Stärke 6,5 erschüttert Indonesien

Tsunami-Warnung für zwei Provinzen herausgegeben

Nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam hatte das Beben am späten Freitagabend Ortszeit eine Stärke von 6,5. Es habe sich in 109 Kilometern Tiefe vor der Küste des Bezirks Cipatujah ereignet. Die indonesische Erdbebenwarte gab eine Tsunamiwarnung für die Provinzen Westjava und Zentraljava heraus. Ihren Messungen zufolge betrug die Stärke des Bebens 7,3. Nach zwei Stunden wurde die Warnung widerrufen. Für die Länder am Indischen Ozean hatte von Anfang an keine Gefahr bestanden.