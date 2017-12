Stratosphären-Sprung enthüllt paradoxen Effekt

Doch wie kann es sein, dass ein Sportler, der mit einem Schutzanzug und einem Rucksack ausgerüstet ist, schneller fällt als ein symmetrisches Objekt mit glatten Oberflächen? Mit Hilfe der aufgezeichneten Daten, wie den Druck- und Temperaturwerten in der Atmosphäre, der Geschwindigkeit Baumgartners und seiner Lage im Raum in jedem Moment des Sprunges, gelang es, erstmals die Aerodynamik irregulär geformter Körper bei extremen Geschwindigkeiten untersuchen.

Wenn Luft starr wird, bilden sich Turbulenzen

Die Berechnung der Strömungsdynamik nahe der Schallgrenze ist komplex, weil sich dabei unterschiedliche physikalische Phänomene überlagern: Bei Geschwindigkeiten zwischen 0,7 und 1,3 Mach weicht Luft einem bewegten Objekt nicht mehr elastisch aus, sondern reagiert starr. Dadurch bilden sich Schockwellen, die zu Turbulenzen führen, die wiederum Energie absorbieren, was zu einem Anstieg des Luftwiderstands nahe der Schallgeschwindigkeit führt. Umgekehrt können bei bestimmten Strömungsverhältnissen Unebenheiten an der Oberfläche den Luftwiderstand verringern - so wie ein Golfball, der kleine Dellen in der Oberfläche hat, besser fliegt, kann auch ein Körper, der sich im freien Fall befindet, schneller sein, wenn er keine glatte Oberfläche hat.

Daten von Sensoren und Videos analysiert

Aus den Messdaten von Baumgartners Rekordsprung konnte Walter den sogenannten Strömungswiderstandskoeffizient berechnen und die Aerodynamik ableiten. "Dabei mussten wir Daten aus verschiedenen Quellen zusammentragen, die in unterschiedlichen Formaten vorlagen - zum Teil waren es Messwerte, zum Teil mussten wir die Informationen aus Videos extrahieren" berichtet Markus Gürster von der TU München.