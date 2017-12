Sophia Thomalla findet Kritik der Kirche bizarr

"Pädophile Eskapaden"

Auf die Frage, was das mit Lotterie zu tun haben soll, antwortete sie: "Ich persönlich möchte niemanden damit angreifen ... Ich finde es nur bizarr, dass sie mir, obwohl die Kirche viele Hinrichtungen, Kreuzigungen, Hexenverbrennungen in alter Grauzeit hatte ... und pädophile Eskapaden in der Neuzeit, etwas vorwerfen."

De 28-Jährige schockierte viele Katholiken: Für das Werbefoto der Firma Lottohelden ließ sie sich als halbnackter Jesus ans Kreuz binden. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, fand, dass die Kampagne "nicht einmal Kunst", sondern einfach nur "geschmacklos und dumm" sei.