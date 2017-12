2 Stunden in Zug gefangen: Rätselraten um Ursache

"Der Zug kam überaus unglücklich zum Stehen. Keine der Bahntüren schloss noch an den Bahnsteig an, die Garnitur war also nicht nahe genug dran, um die Passagiere aussteigen zu lassen", so die Pressesprecherin der Westbahn, Ines Volpert, Freitagfrüh gegenüber krone.at.

Aussteigen aus Zug außerhalb von Bahnhof verboten

"Wir haben zunächst versucht, auf möglichst einfache Weise das Problem zu lösen - indem der Zug zurück in Bahnhof geschleppt wird", so Volpert weiter. Zwei Stunden lang versuchte man, die Garnitur in den Bahnhof zurückzubringen, jedoch ohne Erfolg. Die Passagiere einfach aus dem Zug aussteigen zu lassen - auch wenn der Bahnsteig noch so nahe ist -, sei nicht möglich, da dies außerhalb des Bahnhofbereichs aus Sicherheitsgründen verboten ist.

Schließlich entschloss man sich, zum letzten Mittel zu greifen, und begann, die Garnitur mit den 350 bis 400 Passagiere zu evakuieren. Ein Problem mit der Luftqualität im Zug habe es aber nicht gegeben, so die Sprecherin. "Vielmehr war für die Passagiere die lange Wartezeit natürlich unangenehm. Die Luft im Zug fühlte sich stickig an", an Atemnot oder dergleichen habe aber niemand gelitten, so Volpert. Die Feuerwehr, die die Passagiere teils aus dem Zug heben musste, begleitete die Fahrgäste im Anschluss wieder zurück zum Bahnhof.