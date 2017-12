Steirische Skigebiete starten jetzt richtig durch

Über den Saisonstart sind die steirischen Skigebiete glücklich, am Wochenende legen sie nochmals nach: Da findet neben dem großen Familienskifest auch das Fridge Festival und der Boarders Day am Kreischberg statt. Zudem sperrt am Freitag das Skigebiet Gaberl mit einem Tag der offenen Tür auf.