Prozess in Wien: Freisprüche für 8 Tschetschenen

Die Freisprüche erfolgten keineswegs im Zweifel. Der Schöffensenat war vielmehr überzeugt, "dass das mit Sicherheit keine Erpressung war", wie der Richter betonte. Ebenso haltlos war nach Ansicht des Gerichts die den Tschetschenen unterstellte Bandenbildung. Ein einziger von ihnen kam nicht gänzlich ungeschoren davon: Weil er trotz Waffenverbots einen Schlagring besessen hatte, fasste der 33-Jährige drei Monate bedingt aus.

"Kronzeuge höchst dubios" aufgetreten

Die Freisprüche hatten sich abgezeichnet, nachdem am Donnerstag der Hauptbelastungszeuge sowie ein angeblich von Tschetschenen erpresster Floridsdorfer Friseur vernommen wurden. Der "Kronzeuge" erschien dem Schöffensenat "höchst dubios", wie Richter Andreas Böhm am Ende des Verfahrens feststellte. Hinsichtlich dessen Angaben bemerkte Böhm: "Alles, was der erzählt, ist unglaubwürdig."