Polizei rückt zu Wiener Schutzgeld-Prozess aus

In einem Fall geht es um einen Friseur in Floridsdorf. Als der sein Geschäft eröffnete, soll er von den Angeklagten eingeschüchtert worden sein. Denn ein Freund der Bande betreibt in der Nähe auch einen Frisiersalon.

Behandlung mit Gurkenmasken

Die Angeklagten bestreiten jede Gewalt und ihr Anwalt Florian Kreiner legte ein Foto vor, das im Gerichtsaal für unfreiwillige Heiterkeit sorgte: Drei der acht bärtigen Männer sind darauf in den Frisiersesseln zu sehen - bei einer Behandlung mit Gurkenmasken.