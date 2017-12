Wir haben Luke Skywalker im "Star Wars"-Interview

"Wer will schon die traurigen Oldie-Versionen von uns sehen, die mit ihren Köpfen gegen den Todesstern knallen?", scherzt Mark Hamill im "Krone"-Talk. Ursprünglich wollte er ablehnen, als ihm das Comeback als Luke Skywalker in "Star Wars: Die letzten Jedi" (der Film startet um Mitternacht in den heimischen Kinos) angeboten wurde. Der Mime bezweifelte, dass die Fans in die Jahre gekommene Helden wie ihn, Carrie Fisher und Harrison Ford nochmal im "Star Wars"-Universum sehen wollten.