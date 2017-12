"Toni's Freilandeier": Fortbestand vorerst sicher

Ausgerechnet in der Hauptsaison schlitterte "Toni’s Freilandeier" in die Insolvenz. Der Fortbestand ist bis auf Weiteres aber gesichert, das konnte am Mittwoch der Masseverwalter bestätigen. Ein Verkauf der Firma wird angestrebt. Es geht auch um die Zukunft von 110 Bauern, die Eier zuliefern.