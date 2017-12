Lawinenabgang in Tirol fordert ein Todesopfer

Bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Pezid in Serfaus (Bezirk Landeck) in Tirol ist am Mittwoch ein Wintersportler ums Leben gekommen. Das Opfer war mit zwei Begleitern - allesamt aus Deutschland - unterwegs gewesen, als sich die Schneemassen lösten. Zwei der drei Wintersportler wurden mitgerissen, einer wurde nur teilweise, der andere gänzlich verschüttet. Letzterer konnte von den Helfern nur noch tot geborgen werden.