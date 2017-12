Augenzeugen berichten: "Wie ein Bombenangriff!"

Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, erschütterte ein heftiger Knall die kleine Ortschaft Baumgarten hoch an der nördlichen Grenze des Weinviertels in Niederösterreich. Sekunden später schoss ein gewaltiger Feuerball in den Himmel. Katastrophenalarm! Sofort rasten Hunderte Einsatzkräfte an den Unglücksort.