Diese Frau hat nur noch Sex mit Geistern

"Ich spürte eine Art Gewicht"

In der britischen TV-Show "This Morning" enthüllte die 27-Jährige, wie es zu ihrer Vorliebe gekommen sei. Vor zehn Jahren sei es geschehen, dass sie mit ihrem damaligen Verlobten in eine Haus gezogen sei und plötzlich eine "Präsenz" gespürt habe, die ihr Vergnügen bereitete.