USA: Zweijährige von Geschwisterchen erschossen

Wieder ein tödlicher Zwischenfall mit einer Schusswaffe in den USA: Eine Zweijährige ist aus Versehen von einem älteren Geschwisterkind erschossen worden. Die Waffe war nach einem Jagdausflug neben den spielenden Kindern an eine Wand gelehnt worden, teilte das Sheriffbüro des Bezirks Uintah am Montag (Ortszeit) mit.