In 6 Schritten zum royalen Stil von Meghan Markle

Gedeckte Töne statt knalliger Farben

Unaufgeregtes Dunkelblau, schlichtes Beige, weihnachtliches Tannengrün: Bei Meghan Markles Auftritten als offizielle Verlobte von Prinz Harry konnte man deutlich erkennen, dass sich die Schauspielerin bereits den royalen Farbcode à la Herzogin Kate angeeignet hat. Früher gab's da in der Garderobe der 36-Jährigen noch deutlich mehr Knallfarben: Von auffälligem Pink zu sommerlichem Korallrot war da durchaus einiges mehr an Farbe in der Garderobe der Prinzessin in spe zu finden.