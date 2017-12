„Rollende Bombe“ gestoppt

Mehr als 100 Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende von der Polizei auf technische Mängel abgeklopft. Insgesamt 23 Kennzeichen, neun davon bei Reisebussen, mussten abgenommen werden. Doch was als Routinekontrolle begann, endete mit einer erschreckenden Bilanz: Bei einem in Serbien zugelassenen Linienbus auf dem Weg von Wien nach Belgrad kam es zu gefährlichen Szenen. Auf Grund plötzlich auftretender starker Rauchentwicklung im Motorraum mussten 70 Passagiere des Stockbusses unverzüglich das Fahrzeug verlassen. Ein gerissener Keilriemen hatte zu rauchen begonnen. Starker Rost, Bremsprobleme und ein defektes Fahrgestell komplettierten das desolte Bild. Trauriger Höhepunkt: Ein Lkw-Chauffeur aus Polen lenkte stark alkoholisiert einen 40-Tonnen-Tankwagenzug, der mit 23.600 Kilogramm entzündbarer Flüssigkeit beladen war. Die Fahrt wurde unverzüglich gestoppt und der Pole angezeigt.

"Die beteiligten Beamten haben hervorragende Arbeit geleistet. Leider zeigt sich, dass solche Schwerpunkt-Aktionen nötig sind", zog Einsatzleiter Andreas Stipsits Bilanz.

Josef Poyer