AK-47-Munition nahe Weihnachtsmarkt - Großalarm

Der Fund von 200 Schuss neuwertiger Munition vom Kaliber 7.65 (wie sie auch für das Sturmgewehr AK-47 verwendet wird, Anm.) in der Nähe des Weihnachtsmarktes am Schloss Charlottenburg hat am Sonntagabend in Berlin zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Der Mieter eines Tiefgaragenstellplatzes am Spandauer Damm hatte die Polizei am Sonntagnachmittag über den brisanten Fund informiert.