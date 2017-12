Blutige Attacke: "Sie bissen meine Hunde tot!"

"Mir geht es sehr schlecht, ich habe Albträume und bekomme die Bilder nicht mehr aus dem Kopf!" Mit tränenerstickter Stimme erinnerte sich Regina B. im Gespräch mit der "Krone" an die schrecklichen Momente vom Samstag zurück.

Sie war mit ihren Hündinnen "Angie" und "Denise" in Pellendorf bei Bruck an der Leitha in der Nähe des Sportplatzes am Güterweg spazieren - wie so oft in den letzten Jahren. Plötzlich kam ihnen ein anderer Hundebesitzer entgegen und das Unheil nahm seinen Lauf. "Ich wollte einen Bogen um den Herren mit seinen beiden Weimaraner-Hunden machen und sagte noch 'gehen wir weiter'", erzählt die Frau. Doch dann sollen sich die beiden Jagdhunde in den 13-jährigen Havanaser und den 14-jährigen Yorkshire-Terrier regelrecht verbissen hat.