Stadtrichter mit großem Herz

Mehr Humor geht nicht! Bei der Spendengala der Stadtrichter traf sich das Who is Who der Kärntner Faschingsgilden. Und das trotz Schneegestöbers. "Das haben die Klagenfurter wohl absichtlich für uns organisiert", scherzte Villachs Faschingskanzler Kuno Kunz.



Kein Witz ist es, dass die Stadtrichter wieder fleißig Spenden gesammelt haben, um Notleidenden zu helfen.

6000 Euro stellen die Clagenfurther heuer dem Verein "Krone"-Leser helfen zur Verfügung, der die Zwillinge Lena und Lukas unterstützt, die im Rollstuhl sitzen und einen Therapiehund brauchen. "Wenn es einem gut geht, muss man andere daran teilhaben lassen", so Burggraf Willi Noll.

Auch Pointen gab es reichlich. Vier neue Stadtrichter präsentierten sich auf der Bühne: