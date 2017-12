Saakaschwili nach Befreiung erneut festgenommen

Michail Saakaschwili, Ex-Präsident Georgiens und ehemaliger Gouverneur im ukrainischen Odessa, ist am Freitag erneut in der Ukraine festgenommen worden, nachdem ein erster Versuch am Dienstag spektakulär gescheitert war. Der 49-Jährige sei in Untersuchungshaft, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Ihm wird ein Putschversuch mit Unterstützung Russlands vorgeworfen. Ukrainischen Medien zufolge trat Saakaschwili nach seiner Verhaftung in einen Hungerstreik.