Ukraine: Saakaschwili ignoriert Ultimatum

Nachdem der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili am Dienstag in Kiew verhaftet und wenige Stunden später von seinen Anhängern aus einem Autobus wieder befreit worden war, hat der nunmehrige ukrainische Oppositionelle angekündigt, ein ihm gestelltes Ultimatum zu ignorieren. "Ich werde mich nicht stellen", so Saakaschwili am Mittwoch.