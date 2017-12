Angeschlagene Bulls mit Kraftakt zum Sieg

Das Lazarett der Eis-Bullen ist voll: Trattnig, Generous, Heinrich, Herburger fehlen schon länger. Mit Viveiros und Kainz konnte Trainer Poss für die Znaim-Partie nicht planen. Dem nicht genug: Kurzfristig fielen auch noch Schremp, der krank wurde, und Rauchenwald, der umgeknickt war, aus! Somit mussten die Bulls ohne acht Cracks in Znaim ran. Aber die Rumpftruppe bewies viel Moral, kämpfte sich immer wieder in die Partie zurück. Die ersten drei Tore fielen allesamt in Überzahl - Znaim führte 2:1, Tom Raffl traf für die Bulls. Brouillette glich dann noch im Mitteldrittel aus. Der Verteidiger war im Schlussdrittel wieder zur Stelle - 3:3. "Die Jungs haben einfach super gekämpft und dreimal einen Rückstand aufgeholt. Ab dem zweiten Drittel hatten wir aber mehr Anteile", erklärte Trainer Poss. Und in der Overtime schlug Salzburg zu: Harris fixierte den 4:3-Sieg. "Eine starke Leistung der Mannschaft! Wir mussten kurzfristig mit Alexander Rauchenwald und Rob Schremp noch zwei weitere Spieler vorgeben, haben das aber kompensieren können und uns die zwei Punkte verdient", so Poss.

Eisbären in der Pflicht

Die Zeller Eisbären sind heute in der Alps Hockey im Heimspiel gegen Fassa gefordert. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ist ein Sieg gegen den Vorletzten Pflicht, um die Chance auf das Play-off am Leben zu halten. Stürmer Herzog: "Wir müssen an der Chancenverwertung arbeiten!"

Philipp Grill, Kronen Zeitung