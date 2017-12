Minister-Poker: Frauen-Duo sagt ÖVP-Chef Kurz ab

"Ist eine große Ehre, hier genannt zu werden"

Die junge Oberösterreicherin Christine Haberlander ist seit dem Abgang von Josef Pühringer als Landeschef Gesundheitslandesrätin und gilt als Expertin. Sie ist in wichtigen Untergruppen als Koalitionsverhandlerin vertreten - und dabei wird es auch bleiben. Am Rande des Budgetlandtags in Linz sagte sie jetzt vor laufender Kamera: "Das ist eine große Ehre, hier genannt zu werden." Nachsatz: "Ich bleibe in Oberösterreich."