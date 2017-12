Skelett von Vormensch "Little Foot" präsentiert

Forscher haben in Südafrika ein fast vier Millionen Jahre altes, nahezu vollständiges Skelett eines Vormenschen präsentiert. Das "Little Foot" getaufte Skelett war in mühsamer Kleinarbeit zusammengesetzt worden. Es sei das vollständigste Skelett eines menschlichen Vorfahren, das älter als 1,5 Millionen Jahre ist, sagte Professor Ron Clarke von der Universität Witwatersrand in Johannesburg.