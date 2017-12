So starb "Der Mann aus dem Eis"

Am 19. September 1991 fanden Wanderer auf über 3000 Metern Höhe in den Ötztaler Alpen in der Nähe des Tisenjochs einen Körper im Gletschereis: den Steinzeitmenschen Ötzi, der dort vollständig konserviert, in voller Montur samt seiner Ausrüstung geborgen werden konnte. Heute liegt die älteste erhaltene Feuchtmumie der Welt im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen in einer Eiskammer bei minus 6 Grad. Alle zwei Monate wird sie herausgeholt und mit sterilem Wasser besprüht, damit sie nicht zerfällt.

Ötzi ist typischer Europäer aus der früheren Zeit und daher für die Forschung so wertvoll. Die gut erhaltene Gletschermumie dient Forschern als Modell, an dem wissenschaftliche Methoden etabliert werden, die dann auch an anderen Mumien und Funden angewendet werden. Ötzi ist mit den modernsten analytischen Methoden durchleuchtet bis auf seine Zellstruktur und DNA. Anhand einer Pollen- und Magenanalyse konnten Forscher nachweisen, welche Wege der Steinzeitmann zuletzt gegangen ist.

Seine letzte Mahlzeit bestand aus getrocknetem Hirsch- und Steinbockfleisch sowie Getreide. Mit sich trug er ein Kupferbeil, Pfeil und Bogen und ein Messer. Seine Kleider wurden teilweise aus Schafs-, Ziegen- und Bärenfell angefertigt. Bewiesen ist, dass er in Kampfhandlungen verwickelt war, entsprechende Spuren wurden an seiner Ausrüstung gefunden sowie eine Schnittwunde an seiner Hand.