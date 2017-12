Supermarkt-Dieb beißt Polizist bei Festnahme

Als der Supermarkt um 19 Uhr seine Pforten schloss, hatte sich der verdächtige Pole in den Räumlichkeiten versteckt und sich in der Filiale einsperren lassen. Dies blieb allerdings nicht lange unbemerkt. Nur knapp eine halbe Stunde später ging auch schon der Alarm los, die Polizei rückte daraufhin an und war rasch an Ort und Stelle.

"Wollte unbedingt das Geschäft verlassen"

Bei ihrem Eintreffen "hielt sich der Mann im Eingangsbereich auf und wollte unbedingt das Geschäft verlassen, was ihm jedoch nicht gelang", berichtete die Polizei. Eine Angestellte öffnete schlussendlich die Tür, der Verdächtige konnte von den Polizisten angehalten werden.

Gegenüber den Beamten gab sich der mutmaßliche Täter äußerst wortkarg und gab weder seine Identität noch seinen Wohnsitz preis, woraufhin die Festnahme ausgesprochen wurde.