USA schicken Langstreckenbomber nach Südkorea

Die USA haben Langstreckenbomber des Typs B-1B von ihrem Luftwaffenstützpunkt in Guam nach Südkorea entsandt. Dort nehmen sie im Lauf der Woche an dem bis dato größten Luftwaffenmanöver zwischen amerikanischen und südkoreanischen Streitkräften teil, wie der südkoreanische Generalstabschef am Mittwoch bekannt gab. Über die genaue Anzahl der Bomber machte die Militärführung jedoch keine Angaben.