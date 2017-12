Polizei mit radioaktivem Material, Rakete bedroht

Er hat es wieder getan - Notrufe von Polizei, Feuerwehr und Rettung gewählt und gesagt: "Die Polizisten von Krems werden den morgigen Tag nicht überleben." Weil sie auf seiner persönlichen Todesliste stehen würden. Der 47-Jährige wurde somit zur Einvernahme gebeten, Aussagen verweigerte er mit (mittags) 1,3 Promille im Blut aber strikt.

"Morgen liegen alle Beamten am Friedhof"

Ein paar Stunden später griff er abermals zum Telefon und meldete bei der Polizei direkt, dass er bei der Vernehmung radioaktives Material auf der Polizeiinspektion deponiert habe. "In den nächsten Minuten wird es in Krems hell und morgen liegen alle Beamten am Friedhof."