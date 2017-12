Babsi Schett als Weihnachtsengel

Heftiger Temperatursturz für Barbara Schett. In der vergangenen Woche genoss sie noch einen Traumurlaub auf den Malediven inklusive Hai-Sichtungen. "Aber es hat mich keiner angeknabbert", lacht Babsi. Letzten Sonntag zog sie bereits wieder in ihrer Heimat die ersten Schwünge am Stubaier Gletscher. "Jetzt freu ich mich aber schon sehr auf Graz." Dort gibt’s nächsten Montag für tennisbegeisterte Mädchen ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk!



Die ehemalige Nummer sieben der Welt, die ja seit Jahren als Schirmherrin des Steirischen Tennisverbandes fungiert, ist beim "Girls & Ladies Day" am Center Court in Graz (siehe links) der große Stargast. Und "Hauptpreis" eines Gewinnspiels! Der weiß-grüne Nachwuchs ist der 41-jährigen Tennis-Schönheit ein echtes Anliegen. "Beim steirischen Verband tut sich was, das taugt mir. Nachwuchstrainerin Evelyn Fauth kenne ich ja schon aus gemeinsamen Zeiten beim Fed Cup und Präsidentin Barbara Muhr ist sehr aktiv, will etwas bewegen", sagt die dreifache Turniersiegerin auf der WTA-Tour, die 2005 ihrer Karriere beendete und seitdem für den Fernsehsender "Eurosport" als Reporterin und Moderatorin arbeitet.



Wenn’s die Zeit daneben erlaubt, dann knallt Schett mal eben einen Triathlon hin. "Unlängst habe ich einen in Australien bestritten, unter 250 Teilnehmern habe ich den 17. Platz geschafft."

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung