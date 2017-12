Türkränze verboten, aber Leihräder toleriert

Aus Sicherheitsgründen sollen in Wien die Adventkränze von den Türen im Gemeindebau verbannt werden. Doch ein Lokalaugenschein im Karl-Marx-Hof zeigt, dass noch viele andere "Gefahrenquellen" in der Anlage zu finden sind: Billig-Leihräder, Einkaufswagerln, Papier im Stiegenhaus etc.