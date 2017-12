Jemens Ex-Präsident Saleh bei Angriff getötet

Mehr als 30 Jahre an der Staatsspitze

Saleh war mehr als 30 Jahre an der Staatsspitze des Jemen gestanden, in seiner langen Karriere erwies er sich oft als politischer Überlebenskünstler. 2012 trat er dann unter dem Druck von Demonstranten zurück. Jemen schlitterte daraufhin in den Bürgerkrieg, in dem Saleh eine wichtige Rolle spielte. Mit den Houthis ging er eine Allianz ein, die vom schiitischen Iran gestützt wurde. Sie kämpfte gegen Kräfte, die von der rivalisierenden sunnitischen Regionalmacht Saudi-Arabien gestützt wurden.