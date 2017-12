Christkindlmärkte: Echter Pelz nicht deklariert

"Lediglich bei einem Marktstand fanden wir ein richtig gekennzeichnetes Produkt", erzählt Martina Pluda, Kampagnenleiterin der "Vier Pfoten". "Das ist für Konsumenten insofern eine schlechte Nachricht, als Webpelz immer schwieriger von Echtpelz zu unterscheiden ist. Weder die Optik noch der Preis sind mehr Kriterien."

Echter Pelz oft sogar billiger als Fakes

Tatsächlich sieht Webpelz immer "echter" aus: Die Härchen flirren mehr als früher, der Ansatz sieht ähnlich wie Pelz-Unterwolle aus. Produkte aus echtem Pelz sind oft auch am selben Stand zu kaufen, was zusätzlich für Verwirrung sorgt. Auch gefärbte Echtpelzaccessoires machen es für den Käufer nicht einfacher. "Wirklich erstaunlich sind aber die Preise: Oft sind die Produkte mit unechtem Pelz teurer", so Pluda. "Wir haben zwei Mützen mit Bommel verglichen: Die mit dem Bommel aus echtem Pelz kostete 18 Euro, die mit dem Fake Fur 29,90 Euro."