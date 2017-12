Promi-Katzenfans eröffnen Gourmet-Adventkalender

Anlässlich des Adventbeginns möchte die Katzenfuttermarke Gourmet darauf aufmerksam machen, auch an alle vierbeinigen Familienmitglieder zu denken und jene, die nicht das Glück haben Weihnachten in einem eignen zu Hause zu feiern. Die prominenten Katzenbesitzer Kathrin Menzinger, Maggie Entenfellner, Sasa Schwarzjirg, Vadim Garbuzov, Willi Gabalier und Yvonne Rueff wissen, was es bedeutet, in der besinnlichen Zeit innezuhalten und für andere da zu sein.