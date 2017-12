Kinderwagen brannte: 14 Hausbewohner im Spital

Ein Kinderwagen ist am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Wels in Flammen aufgegangen. Die Rauchentwicklung war enorm, 14 Bewohner des Gebäudes - darunter befand sich ein erst vier Wochen altes Baby - mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.