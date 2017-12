Der Tod einer alten Dame

Etwa mit 75 verschlechterte sich Aloisia M.s Zustand, "nach einem Sturz hatte sie Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat, das viele Alleinsein führte dazu, dass sie ein wenig dement wurde." Irgendwann der Entschluss, sie im "Clementinum" unterzubringen, ein Patensohn fungierte fortan als ihr Sachwalter.

Mit der Überstellung in das Heim ging es der Frau besser, körperlich und geistig. "Lange Zeit hindurch", so eine ehemalige Krankenschwester, "gehörte sie zu unseren fittesten Patienten." Jenen Krankenpfleger, der ihr großes Leid zugefügt haben soll, "hat sie sehr gemocht. Weil er ihr oft Witze erzählte." War an ihm nichts auffällig? "Anfangs nicht, später schien er mir seltsam. Denn er log viel."

Es war wenige Wochen vor Aloisia M.s Tod, als ein betagter, nach einem Schlaganfall "sprachloser" Mann aus Stössing im "Clementinum" aufgenommen wurde. Er blieb dort nur 14 Tage. Bei jedem Besuch entdeckte seine Tochter blaue Flecken an ihm. "Das kam mir komisch vor", so die 58-Jährige, "darum suchte ich einen anderen Pflegeplatz für ihn. Worüber ich sehr froh bin. Denn wäre er in dem Heim geblieben, würde er wahrscheinlich nicht mehr leben."

Martina Prewein, Kronen Zeitung