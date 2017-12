Nächstes Kapitel in der Posse um Wu-Tang-Album

Der umstrittene Pharma-Manager Martin Shkreli machte vor zwei Jahren Schlagzeilen, als er das einzige Exemplar eines Albums der Rap-Gruppe Wu-Tang Clan ersteigerte. Nun soll das Werk mit dem Titel "Once Upon a Time in Shaolin" in einem Rechtsstreit gepfändet werden. Das fordert die New Yorker Staatsanwaltschaft vom zuständigen Richter, wie am Freitag aus Gerichtsunterlagen hervorging. Allerdings ist unklar, ob das Album überhaupt noch in Shkrelis Besitz ist.