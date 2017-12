Täter stellen sich nach Überfall auf Wettlokal

Nach einem ungewöhnlichen Überfall auf ein Wettlokal in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg haben sich beide mutmaßlichen Täter freiwillig bei der Polizei gestellt. Ein 29-jähriger Tschetschene suchte bereits gestern freiwillig eine Polizeiinspektion auf, ein gleichaltriger Landsmann erschien heute bei der Polizei. Dieser gab an, dass es um das Eintreiben von Wettschulden gegangen sei.